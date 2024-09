Carta dedicata a te 2024 da 500 euro, pagamenti da settembre: ecco a chi spetta e come funziona

Da lunedì 9 settembre al via la distribuzione della nuova carta ' Dedicata a Te ' del valore di 500 euro a nucleo familiare per alimentari , carburante o abbonamenti tpl . Lo annuncia il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste sottolineando che a beneficiarne sono 1.330.000 nuclei familiari, con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro. La carta può esser ritirata agli uffici postali dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza . Sono esclusi i cittadini che usufruiscono di altri contributi pubblici. «Dal Governo Meloni un aiuto concreto», ha detto il ministro Francesco Lollobrigida . Quest’anno all’iniziativa sono destinate maggiori risorse: 600 milioni che hanno permesso di aumentare il valore della carta a 500 euro a nucleo familiare . Per i possessori della carta, che abbiano i requisiti anche nel 2024, l’importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente.

Dettagli del contributo

«La misura, spiega l’Inps, consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025».

Destinazione del contributo

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (come pane, latte, carne, uova, tonno ecc) con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti. In alternativa ai carburanti, con il sussidio possono essere acquistati abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. L’Inps entro il 24 luglio 2024, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web, insieme alle istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune.