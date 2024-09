La scelta della Bce: "Bene il taglio, ma il tasso fisso resta ancora più conveniente"

«Questo secondo taglio di 25 punti base da parte della Bce segna un altro passo significativo verso la normalizzazione delle politiche monetarie, dopo un periodo di tassi restrittivi. Non cambiano però le prospettive di medio-lungo termine: l’Euribor a 1 mese è sceso al 3,54%, rispetto al 3,90% di inizio anno, ma è ancora oltre 100 punti base più alto rispetto all’Eurirs, che è ai minimi degli ultimi 20 mesi».

Lo afferma Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it secondo cui «quindi oggi i mutui a tasso fisso rimangono più convenienti, garantendo al contempo sicurezza e stabilità finanziaria, nonché promuovendo una transizione verso un’economia più sostenibile con i mutui green, che permettono di beneficiare di condizioni molto vantaggiose. Questa dinamica incoraggia un rinnovato ottimismo proiettandoci verso una graduale ripresa del settore dei mutui, in un quadro di stabilità economica che speriamo si delinei sempre con maggiore chiarezza». Il gruppo sottolinea come il mercato dei mutui stia registrando, negli ultimi mesi, una significativa riduzione dei tassi variabili: a maggio il Tan medio per i mutui variabili era del 5,08%, mentre ad agosto è sceso al 4,64%. Stabile, invece, il tasso fisso medio, che si aggira intorno al 3,20%.