La Fed taglia i tassi di mezzo punto e lo farà ancora. Powell apre una nuova era: economia solida. Ma la decisione non è unanime

La Fed apre una nuova era e taglia i tassi di interesse di mezzo punto, in quella che è la prima riduzione dal 2020. La decisione di portare il costo del denaro ad una forchetta compresa fra il 4,75% e il 5% punta a prevenire che il graduale raffreddamento del mercato del lavoro si trasformi in un completo stop. E mostra la determinazione della banca a centrare l’obiettivo di un atterraggio morbido per l'economia, evitando una tanto temuta recessione. E, sicuramente, i tassi scenderanno di altro mezzo punto entro la fine dell’anno, decidendo riunione per riunione. «L'economia è forte e siamo impegnati a mantenerla così forte», ha detto il presidente Jerome Powell osservando come la crescita media del Pil è stimata restare «solida» al +2% con un tasso di disoccupazione al 4,4% alla fine di quest’anno e un’inflazione al 2,1% nel 2025. «I rischi al rialzo per l'inflazione sono calati», ha aggiunto Powell che, mentre Wall Street ha ingranato la marcia positiva e l’oro ha toccato nuovi record, ha osservato come l’approccio paziente adottato dalla Fed nell’ultimo anno ha dato i suoi frutti sul fronte dei prezzi.

Nell’annunciare la sua storica decisione, la banca centrale americana ha ribadito il suo «impegno alla massima occupazione e a un’inflazione al 2%», ovvero gli obiettivi stabiliti nel suo mandato. «Abbiamo guadagnato una maggiore fiducia in merito a un calo sostenibile dell’inflazione verso il 2%, e riteniamo che i rischi per centrare i nostri obiettivi sull'occupazione e l'inflazione siano più bilanciati. Le prospettive economiche sono incerte, e saremo attenti ai rischi», ha assicurato la Fed nel comunicato diffuso al termine della riunione, dal quale emerge che la decisone non è stata unanime. La governatrice Michelle Bowman, infatti, avrebbe preferito un taglio di un quarto di punto. Entro la fine dell’anno, la Fed stima un ulteriore calo del costo del denaro di mezzo punto, probabilmente 25 punti base per ciascuna delle riunioni rimanenti per il 2024. Dopo un’aggressiva campagna di rialzi dei tassi (11 dagli inizi del 2022) per fermare la galoppata dell’inflazione, la banca centrale ha aperto l’era dell’allentamento monetario, tendendo la mano agli americani alle prese da anni con un elevato costo del denaro che ha reso i mutui e le carte di credito più costosi, rallentando allo stesso tempo il mercato immobiliare.