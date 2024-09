Bonus zanzariere 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti.

È fondamentale che le zanzariere acquistate siano modelli che permettono un risparmio energetico , in particolare quelli con schermatura solare e un indice GTOT inferiore al 0,35%. Altri criteri includono la non rimovibilità dei dispositivi e l'installazione a copertura di superfici vetrate.

Il bonus zanzariere del 2024 è concepito per promuovere l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa agevolazione fiscale, parte dell' Ecobonus già esistente, copre il 50% della spesa sostenuta ( detrazione Irpef (o Ires ) per l'acquisto e l'installazione di zanzariere, fino a un limite di 60.000 euro di spesa per unità immobiliare.

Il bonus zanzariere 2024 è valido fino al 31 dicembre 2024 e consente di detrarre il 50% della spesa sostenuta non solo per l'acquisto delle zanzariere, ma anche per l'installazione, la rimozione e lo smaltimento degli impianti preesistenti, nonché per eventuali lavori accessori. La soglia massima di spesa ammissibile è di 60.000 euro per ogni immobile, permettendo una detrazione massima di 30.000 euro.

Questo livello di spesa elevato è giustificato dal fatto che i requisiti per ottenere il bonus sono allineati a quelli più ampi dell'Ecobonus. Per i beneficiari, la detrazione ottenuta può essere distribuita in dieci anni, facilitando così la gestione fiscale dell'agevolazione.

Attraverso l'adeguamento dei criteri di eleggibilità e la chiara definizione delle procedure da seguire, il bonus zanzariere 2024 si propone come un incentivo significativo per gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, contribuendo al contempo alla lotta contro le zanzare in modo ecologico ed economicamente vantaggioso.