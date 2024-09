Tramontano i bonus edilizi, ecco i nuovi incentivi che arrivano dal mercato

«Ridurre il ruolo delle detrazioni fiscali», come ecobonus e superbonus, e creare «un mercato per i certificati bianchi per il settore residenziale civile». È una delle vie indicate dal Piano strutturale di bilancio per incentivare gli interventi di efficienza energetica e raggiungere, senza pesare ancora sulle casse dello Stato, gli obiettivi della direttiva europea sulle Case green. I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di specifiche soglie di risparmio energetico e valgono essenzialmente per il settore industriale: se si decidesse di replicarlo per gli immobili privati, si permetterebbe in pratica alle case che inquinano meno di vendere le proprie certificazioni a chi inquina di più.

Obiettivi della direttiva Case green

La direttiva Case green, ricorda il Psb, fissa un obiettivo vincolante per la riduzione del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale, ovvero un risparmio di almeno il 16 per cento rispetto al 2020 entro il 2030, di cui il 55 per cento da conseguire nel 43 per cento degli edifici con prestazioni peggiori.