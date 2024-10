Giorgetti: rendite del catasto più alte per chi ha usato superbonus 110% e bonus edilizi

Rivedere le rendite catastali per chi ha riqualificato la propria casa con l’aiuto dei bonus edilizi. C'è anche questa tra le riforme che l’Italia ha inserito nel Piano strutturale di bilancio che presenterà all’Europa. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti la cita, un pò a sorpresa - visto che il catasto è da sempre un tabù per il centrodestra - illustrando il Psb in Parlamento. È un’occasione per ribadire la linea del realismo e della prudenza sui conti pubblici, ma anche per confermare il quadro già paventato dalla Banca d’Italia e dall’Upb: dopo la revisione dell’Istat, difficilmente il Pil chiuderà quest’anno a +1%. Tuttavia, non si interverrà tanto con nuove tasse quanto con «tagli significativi», ma non alla sanità. L'aggiornamento degli archivi catastali

Giorgetti cita le rendite catastali en passant nel lungo elenco di riforme che l’Italia propone all’Europa per ottenere l'allungamento da 4 a sette anni del periodo di aggiustamento. Nel capitolo fiscale, spunta «l'aggiornamento degli archivi catastali», sulle case fantasma e «con valori catastali rivisti» per immobili riqualificati con l’aiuto dei fondi pubblici. Rispondendo poi all’allarme sollevato da Antonio Misiani, che parla di notizia «dirompente», Giorgetti puntualizza: «non si tratta di fare l’aggiornamento a valori di mercato che la Commissione europea ci ha chiesto, si tratta soprattutto di precisare una norma della scorsa legge di bilancio che chi fa ristrutturazioni edilizie è tenuto ad aggiornare i dati catastali. Andremo a verificare che l’abbia fatto». Stabilità della finanza pubblica e riduzione del debito Chiudendo il ciclo di audizioni sul Psb, che domani sarà sottoposto al vaglio dell’Aula di Camera e Senato, Giorgetti presenta il Piano come un documento «ambizioso ma realistico», che cade in un momento in cui i conflitti in corso aumentano l'incertezza. «Stabilità della finanza pubblica» e «prudenza» sono le parole d’ordine di Giorgetti, che ha messo a punto un quadro che consentirà di ridurre lo stock del debito pubblico, una «necessità ineludibile». Inoltre, il profilo di aggiustamento permetterà all’Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo nel 2027.