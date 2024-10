Bonus spesa 2025 da 1.000 euro: ecco chi può richiederlo, come ottenerlo e dove spenderlo.

Oltre alla già nota Social card, nel 2025 si prevede l’introduzione di un nuovo aiuto economico destinato alle famiglie: il bonus spesa da 1.000 euro. Come riferisce il quotidiano La Stampa, questa misura, potrebbe essere inclusa nella Legge di Bilancio del 2025, offre un sostegno maggiore rispetto agli incentivi attualmente in vigore. Tuttavia, il bonus non sarà accessibile a tutti, ma mirato alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. Ecco una panoramica su come funzionerà e chi potrà beneficiarne. Sarà possibile inviare la domanda fino a febbraio 2025, e l'importo erogato varierà in base al reddito del nucleo familiare, con un massimo di 1.000 euro.

Come richiedere il bonus spesa

Per accedere al bonus spesa, sarà necessario inviare la richiesta attraverso la piattaforma dell’INPS. L'accesso al portale avverrà tramite autenticazione con uno dei seguenti sistemi di identificazione: