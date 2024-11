Arriva il Black Friday 2024: tutto quello che c'è da sapere su date e offerte

In Italia, questa occasione speciale coinvolgerà numerose categorie merceologiche, rendendo conveniente acquistare prodotti in diversi ambiti:

Anche quest'anno il Black Friday , l'appuntamento tanto atteso per gli amanti dello shopping, ritorna con sconti e promozioni. La data ufficiale del Black Friday 2024 è venerdì 29 novembre, ma come di consueto molti negozi, sia fisici che online, inizieranno a proporre offerte anche nei giorni precedenti, dando vita a una vera e propria “Black Week” di sconti.

Per sfruttare al massimo le offerte, è utile fare una lista dei prodotti desiderati e controllare i prezzi in anticipo. In questo modo, sarà più facile riconoscere gli sconti reali e acquistare con maggiore consapevolezza. Inoltre, iscriversi alle newsletter dei principali rivenditori può offrire accesso anticipato alle offerte e a promozioni esclusive.

Infine, ricorda che il lunedì successivo, 2 dicembre 2024, si terrà il Cyber Monday, un’altra occasione di shopping online, soprattutto per i prodotti tech.