Bitcoin oltre 86mila dollari, la corsa non si arresta. Il mercato cripto vale 3mila miliardi

Bitcoin supera la soglia degli 86.000 dollari, mentre il dollaro si rafforza, raggiungendo i massimi livelli da giugno rispetto all’euro. Inoltre, Tesla - l'azienda di auto elettriche di Elon Musk - supera i mille miliardi di euro di capitalizzazione.

Il ritorno del "Trump Trade"

Il cosiddetto "Trump trade" rappresenta un riposizionamento degli investitori sui titoli che potrebbero trarre vantaggio dal nuovo scenario politico e dagli equilibri globali in evoluzione. Un caso emblematico riguarda proprio il bitcoin, il più celebre tra i cripto-asset. In passato, le banche centrali e le normative internazionali avevano messo in guardia contro questo tipo di investimento, considerato privo di valore reale e altamente volatile. Tuttavia, con l'elezione di Trump, si profila un cambiamento di rotta.

La promessa di Trump e il ruolo di Elon Musk