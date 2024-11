Comprare casa ora è più conveniente. Il tasso dei mutui scende ancora: è al 3,28%

I tassi scendono ormai da un anno e l'alleggerimento sui mutui per le case ma anche sui finanziamenti alle imprese è notevole, un punto percentuale da dicembre 2023. L’Abi non può che augurarsi che la Bce continui su questa strada ma la Banca centrale deve contemporaneamente fare i conti con l’inflazione e i cambi. In media, secondo il rapporto mensile Abi, a ottobre il tasso sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,28%, rispetto al 3,31% di settembre 2024 e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023.

Un altro elemento significativo, sottolineato dal vice direttore generale vicario dell’Abi Gianfranco Torriero è la altrettanto consistente diminuzione del tasso medio sui finanziamenti alle imprese, dal 5,45% di dicembre al 4,60% di ottobre. Nell’ultimo mese, in particolare, si è registrata una diminuzione dello 0,30 per cento. L’Abi inquadra la tendenza nell’orizzonte dell’andamento dei tassi medi di mercato con uno sguardo agli ultimi movimenti. Nelle ultime due settimane il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,04% (3,17% era la media di ottobre), 96 punti base in meno rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Il tasso dei Bot a sei mesi è stato del 2,95% (2,99% a ottobre); il tasso Irs a 10 anni (molto usato nei mutui) è stato del 2,39% (2,43% a ottobre). I dati sui futures «ci fanno ritenere che ci potrebbe essere un ulteriore taglio» ed «è sicuramente una cosa auspicabile» commenta Torriero, anche se sottolinea che l’Abi non fa direttamente stime. E’ un’evidenza però che «stiamo registrando un Euribor che fa presumere che anche a dicembre ci possa essere ulteriore taglio» e, commenta, «un allentamento della politica monetaria è fondamentale per dare certezza a chi vuole investire».