Scossa ai vertici di Stellantis: Carlos Tavares lascia, Elkann prende le redini

In una dichiarazione ufficiale, John Elkann ha riconosciuto il contributo di Tavares nel plasmare Stellantis e nel guidare i rilanci di PSA e Opel:

"Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo cruciale che ha svolto nella creazione di Stellantis. Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo comitato esecutivo ad interim per garantire l'attuazione della strategia aziendale nell'interesse di lungo termine della società e dei suoi stakeholder."