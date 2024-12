Quando è previsto il pagamento Naspi a dicembre 2024? Ecco quando arriva: consulta le date Non c'è una data stabilita per il pagamento della Naspi di dicembre, ma è previsto tra il 7 e il 15 del mese, in linea con le tempistiche dei mesi precedenti. Lo stesso vale per la Dis-Coll, rivolta ai collaboratori, con le stesse scadenze. Generalmente, l’Inps comunica il programma dei pagamenti – che varia mensilmente e non è stabilito in modo fisso – circa una decina di giorni prima. Per conoscere la data specifica del tuo pagamento, accedi al tuo fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS. Pertanto, sia i beneficiari della Naspi che del DIS-COLL possono verificare la data di erogazione del loro sussidio attraverso i canali online messi a disposizione dall'INPS, ottenendo così informazioni aggiornate e precise sulle rispettive prestazioni. La data varia sempre ed Inps pubblica all’incirca con 7-15 giorni di anticipo i dettagli completi per il Pagamento della mensilità della Disoccupazione Inps.

Nuovi Limiti di Reddito per la Cumulabilità dei Sussidi di Disoccupazione L'INPS ha annunciato che, nel 2024, il limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato, compatibile con il mantenimento del sussidio di disoccupazione, sarà incrementato a 8.500 euro. Questo aggiornamento, chiarito attraverso un messaggio dell'ente, modifica le condizioni di accesso alla NASpI e al DIS-COLL, estendendo la possibilità di cumulare tali sussidi con redditi derivanti da lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo. La normativa in vigore dal 2015 consente già la cumulabilità della NASpI con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, e per il DIS-COLL con quelli da attività parasubordinata e autonoma, purché non superino il minimo escluso da imposizione fiscale. Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha ulteriormente ridefinito questi limiti, portando il reddito annuo ammissibile per il 2024 a 8.500 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato, e confermando il limite per il lavoro autonomo a 5.500 euro.