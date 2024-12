Tredicesima mensilità: ecco tutto quello che c’è da sapere sul pagamento di dicembre

Con l’arrivo del mese di dicembre, milioni di lavoratori dipendenti e pensionati italiani attendono l’imminente accredito della tredicesima mensilità, un appuntamento tradizionale che rappresenta un importante sostegno economico in vista delle spese natalizie e di fine anno. Ma quando verrà pagata, a quanto ammonta e chi ne ha diritto?

Quando deve essere pagata?

Per legge, la tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il mese di dicembre. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, il pagamento avviene solitamente qualche giorno prima di Natale, tra il 15 e il 24 dicembre, a seconda del contratto collettivo e delle politiche aziendali. I pensionati, invece, ricevono l’importo insieme alla pensione di dicembre, che in genere viene accreditata nei primi giorni del mese.

A quanto ammonta la tredicesima?

L’importo della tredicesima corrisponde, in linea generale, a una mensilità aggiuntiva dello stipendio base o della pensione lorda. Tuttavia, l’effettiva somma percepita dipende da diversi fattori: