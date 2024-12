Bonus Carta Dedicata a Te: 500 euro per le famiglie con Isee sotto i 15mila euro – Ecco come funziona.

Non è necessario presentare alcuna richiesta. Sarà il Comune di residenza a individuare i beneficiari secondo i parametri previsti dalla legge. Una volta identificati, le carte verranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.

Scadenze importanti: quando usare il bonus

Per non perdere il diritto al bonus, è necessario effettuare il primo pagamento con la carta entro il 16 dicembre 2024. Se non viene rispettata questa scadenza, si rischia di perdere il beneficio. Inoltre, l’importo dovrà essere utilizzato interamente entro il 28 febbraio 2025, termine ultimo per l’uso della social card.

Istruzioni utili e come ottenere supporto

Se desideri ulteriori chiarimenti su come utilizzare la Carta Dedicata a Te, puoi consultare le guide disponibili sul sito dell'Inps o rivolgerti direttamente al Comune di residenza per informazioni aggiuntive sui criteri di selezione.