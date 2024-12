Quando pagano l'Assegno unico a dicembre 2024? Consulta le date del calendario Inps

Calendario dei pagamenti dicembre 2024

Con il messaggio 20 giugno 2024, n. 2302, inoltre, l’INPS fornisce il calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024:

17, 18, 19 dicembre 2024.

Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di Assegno unico. Nella stessa data sarà accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’Assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

Roccella: "Sulla famiglia investito tanto, 16 miliardi di benefici"

«Abbiamo investito risorse importanti, l’ufficio parlamentare di bilancio calcolava mesi fa in 16 miliardi di benefici diretti e indiretti quello che abbiamo fatto per le famiglie. E lo abbiamo fatto in tutti i campi che riguardano famiglia e natalità». Lo ha detto la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, in un videomessaggio inviato all’assemblea generale del Forum nazionale delle Associazioni Familiari in corso a Bari. «In primo luogo - ha ricordato - aumentando l’assegno unico, in particolare per le famiglie numerose, investendo sulla conciliazione vita lavoro con i rimborsi per gli asili nido che quest’anno viene rafforzato, e partirà dal primo figlio non più dal secondo; con la decontribuzione per le madri lavoratrici, anche questa sarà allargata ai contratti a tempo determinato». "E - ha evidenziato - ridisegnando l’ex reddito di cittadinanza, cioè il nuovo reddito di inclusione in una maniera più mirata sulle famiglie con figli, e che tra l’altro è cumulabile con gli altri provvedimenti, con l’assegno unico».