Manovra di bilancio, si va verso l'equiparazione tra le indennità dei ministri. Ipotesi di prelievo sulle scommesse

Spunta l'ipotesi di un'equiparazione tra l'indennità dei ministri che sono anche parlamentari e quelli che non lo sono. Secondo quanto viene riferito da diverse fonti della maggioranza, l'ipotesi sarebbe emersa, insieme a diversi altri temi, durante i confronti all'interno della coalizione sulla manovra e la proposta potrebbe essere contenuta in un emendamento dei relatori.

Freni: 'Ci sarà un prelievo sulle scommesse'

"Ci sarà un prelievo sulle scommesse", conferma il sottosegretario al Mef Federico Freni replicando a cronisti che gli chiedevano dell'ipotesi di un prelievo sulle scommesse online per destinare fondi alle infrastrutture sportive. "Non vi so dire se finalizzato o meno ma ci sarà".

Depositati 5 emendamenti del governo

In commissione Bilancio alla Camera sono stati depositati 5 emendamenti del governo alla manovra insieme a tutte le riformulazioni non onerose da parte dell'esecutivo. Il governo e i relatori si riservano di depositare ulteriori riformulazioni onerose entro le prossime due ore. Lo ha fatto sapere il sottosegretario al Mef Federico Freni intervenendo in avvio dei dei lavori. La commissione è riconvocata alle 17.30.