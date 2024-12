Bonus Carta “Dedicata a te”: primo pagamento entro il 16 dicembre per non perdere il diritto al beneficio

I beneficiari della Carta “Dedicata a te”, il sostegno economico dedicato ai nuclei familiari in stato di bisogno, devono effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024 per non perdere il diritto al beneficio. La carta, rilasciata da Poste Italiane, è uno strumento di pagamento elettronico prepagato e ricaricabile.

500 euro di sostegno da utilizzare entro febbraio 2025

L’importo complessivo assegnato a ciascun nucleo familiare è pari a 500 euro. Tale somma deve essere completamente spesa entro il 28 febbraio 2025. La misura è finalizzata a supportare le famiglie in difficoltà economica, consentendo loro di acquistare beni di prima necessità.

Dove è possibile utilizzare la Carta “Dedicata a te”

La carta può essere utilizzata presso:

Esercizi commerciali che vendono generi alimentari;

che vendono generi alimentari; Imprese aderenti alla convenzione per l’acquisto di carburanti.

Come ottenere maggiori informazioni