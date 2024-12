Il carrello della spesa a novembre sale a +2,3%. "Gelata sui prezzi di Natale"

L’inflazione «torna a rialzare la testa, con i prezzi al dettaglio che aumentano in vista del Natale e dell’incremento dei consumi da parte delle famiglie legato alle festività ». Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi dall’Istat. «Un’inflazione al +1,3% si traduce in un aggravio medio di spesa per la famiglia "tipo" da +427 euro annui, che salgono a +582 euro per un nucleo con due figli - analizza il Codacons - E proprio con l’arrivo del Natale i prezzi al dettaglio di alimentari e bevande analcoliche aumentano a ritmo più che doppio rispetto al tasso medio di inflazione, con listini che salgono del +2,8% su base annua: questo significa che una famiglia con due figli solo per l’acquisto di cibi e bevande deve mettere in conto una maggiore spesa da +256 euro annui».

«Sugli aumenti dei prezzi al dettaglio pesano le tensioni sui mercati internazionali delle materie prime, che si ripercuotono in modo diretto sui listini al dettaglio, ma anche aggiustamenti al rialzo legati all’avvicinarsi del Natale, quando cioè le famiglie aumentano i propri consumi - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Purtroppo sul fronte dei prezzi assistiamo a un totale immobilismo da parte del governo, che non ha adottato alcuna misura tesa a calmierare i listini e combattere le speculazioni».

Unc: "I dati di novembre sono una gelata sul Natale"

I dati definitivi di novembre resi noti oggi dall’Istat sull'inflazione annua, «pari +1,3%, da +0,9% del mese precedente» sono «una gelata sul Natale». Lo afferma il presidente dell’Unione nazionale consumatori (Unc), Massimiliano Dona, osservando che «questo autunno caldo sul fronte dei prezzi, dato che colpisce spese obbligate come i prodotti alimentari e il carrello della spesa, rischia di frenare, perlomeno per i ceti meno abbienti, i consumi di beni non necessari come quelli tipicamente natalizi». «Purtroppo, infatti, non solo si è interrotto un andamento virtuoso che, per entrambe le voci, durava da 18 mesi, dal febbraio 2023, ma la cosa più allarmante è il carrello della spesa che ha preso il volo quasi quadruplicando in appena 3 mesi, da +0,6% di agosto a +2,3 di novembre, e anche i prodotti alimentari, nello stesso periodo, sono decollati da +0,9 a +2,8%, ossia oltre 3 volte» spiega Dona. «Unica magra consolazione - aggiunge il presidente dell’Unc - è il lieve attenuamento dell’inflazione rispetto al dato provvisorio e il fatto che cali su base congiunturale». «Se l’inflazione tendenziale pari a +1,3% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita complessivamente pari a 448 euro su base annua, è grave che ben 256 euro in più se ne vadano solo per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche e addirittura 276 per il carrello della spesa, una vera e propria stangata. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 397 euro, ma 226 euro sono soltanto per cibo e bevande e 247 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media, invece, il carrello ora costa 192 euro in più» conclude Dona.