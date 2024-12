Pensione a 64 anni aggiungendo i fondi complementari. Al lavoro su silenzio-assenso Tfr

Si calcola che un maggiore effetto ci sarà dal 2030. Si tratta però di un primo passo innovativo, che consente di considerare cumulabili gli importi della pensione principale con quella attivata con i fondi complementari. E l’idea è quella di aprire un varco per consentire anche nel futuro l’estensione ai lavoratori pre-1996. In questo caso i lavoratori interessati sarebbero 80mila. L’attuale normativa consente di andare in pensione a 64 anni ai lavoratori in regime contributivo, con un minimo di 20 anni di contributi, solo se l’importo dell’assegno che si percepirà è pari a 3 volte la pensione minima per gli uomini e 2,8 volte per le donne. La novità consiste nel fatto che per raggiungere questo importo può essere utilizzata anche la rendita del fondo previdenziale complementare.

«L'emendamento presentato dalla deputata della Lega Tiziana Nisini - spiega il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon - premia la flessibilità in uscita. Per la prima volta nella previdenza italiana si potranno cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni. Con il provvedimento si interviene in tema pensionistico affrontando concretamente il problema delle pensioni povere, destinate ad aumentare a fronte di un sistema contributivo che sarà più prevalente». Potrebbe invece arrivare solo durante le ultime battute in commissione la norma che consente di attuare il 'silenzio assensò per mettere il Tfr nei fondi pensione che, per ragioni di costo, potrebbe arrivare solo per i nuovi assunti. Per l’Inps, intanto, arriva l’ok del Civ al bilancio preventivo che stima per il prossimo anno un 'rossò di circa 9,3 miliardi sostanzialmente senza cambiamenti rispetto al rosso di 9,2 milioni previsto dall’assestamento di bilancio per quest’anno.