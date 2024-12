Quando pagano la pensione di gennaio 2025: consulta le date e tutto quello che c’è da sapere sul cedolino.

Nel mese di dicembre non saranno applicate trattenute per le addizionali regionali e comunali. Queste trattenute vengono infatti recuperate nei primi undici mesi dell’anno successivo.

Quattordicesima in arrivo per alcuni pensionati

Dicembre porta buone notizie per una parte dei pensionati: l’INPS corrisponderà la quattordicesima mensilità a chi soddisfa i seguenti requisiti:

Aver compiuto 64 anni nel secondo semestre del 2024.

nel secondo semestre del 2024. Essere diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento avverrà in via provvisoria e sarà successivamente verificato sulla base dei dati reddituali. Chi ritiene di avere diritto alla quattordicesima ma non la riceve, può presentare domanda tramite il servizio online “Ricostituzione reddituale per quattordicesima” o rivolgendosi ai patronati.

Bonus aggiuntivo di 154,94 euro

Nel cedolino di dicembre sarà accreditato anche un importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dalla legge n. 388/2000. Anche in questo caso, il pagamento è provvisorio e subordinato alla verifica dei requisiti reddituali.