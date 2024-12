Borsa: la capitalizzazione di Milano sale a 811 miliardi

La capitalizzazione complessiva delle società quotate in Piazza Affari al 27 dicembre si attesta a 811 miliardi di euro contro i 761 dell’anno scorso. Il rapporto con il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano è al 38% rispetto al 39,4% del 2023.

Sono alcuni dei dati di fine anno comunicati da Borsa Italiana, che nel corso del 2024 ha totalizzato 22 nuove quotazioni. Gli indici, sempre al 27 dicembre, registrano un aumento del 12,6% per l’Ftse Mib, che raggruppa i titoli principali, e del 12% per l’Ftse All Share. L’anno scorso l'indice Ftse Mib era salito del 28%.

Società quotate e mercati

A fine anno si contano, sui mercati di Borsa Italiana, 421 società quotate contro le 429 degli ultimi giorni del 2023. Nel dettaglio: