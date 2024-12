Bonus anziani 2025 da 850 euro, quali sono i requisiti e come richiederlo.

Dal 2 gennaio 2025, l'INPS inizierà l'erogazione del Bonus Anziani 2025, una nuova prestazione prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 29/2024, destinata a supportare gli ultraottantenni non autosufficienti. Questo programma sperimentale sarà attivo fino al 31 dicembre 2026.

Requisiti per l'Accesso

Condizioni Anagrafiche e Sanitarie

Il bonus è indirizzato a cittadini con un'età di 80 anni o superiore, che necessitano di un elevato livello di assistenza, classificato come gravissimo. Questa valutazione viene condotta dalla Commissione medico-legale dell'INPS, secondo criteri definiti da recenti regolamenti.

Requisiti Economici

Per essere ammessi al bonus, gli anziani devono presentare un ISEE non superiore a 6.000 euro. Con l'introduzione di questa prestazione, verranno sostituite alcune delle assistenze precedentemente erogate, come l'indennità di accompagnamento, per un sistema più integrato.