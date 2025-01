Saldi invernali 2025 al via, la spesa media 307 euro a famiglia: parte la caccia agli sconti

Saldi invernali al via e parte la caccia agli sconti. Domani le vendite di fine stagione inizieranno in Valle D’Aosta, per poi partire sabato 4 gennaio in tutta Italia. Saranno 16 milioni le famiglie che correranno a fare lo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio.

Consumi e previsioni per i saldi

Quasi un consumatore su due (46%) ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, mentre un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare, come emerso dal consueto sondaggio sui saldi di fine stagione invernali, condotto da Ipsos per Confesercenti.

"Ma i saldi dovrebbero essere davvero collocati a fine stagione" ribadisce Benny Campobasso, presidente di Fismo Confesercenti, osservando che «l'inverno climatico è appena iniziato e si rischia di svendere la collezione invernale prima ancora di riuscire a venderla pienamente», criticando la data «troppo anticipata».