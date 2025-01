Saldi invernali 2025: consulta il calendario ufficiale regione per regione

Sebbene la data d’inizio sia uniforme su tutto il territorio nazionale, ogni regione mantiene la facoltà di adottare provvedimenti specifici. In alcuni casi, inoltre, sono state autorizzate vendite promozionali anche nel periodo antecedente ai saldi, per agevolare ulteriormente la ripresa economica.

Con l’arrivo di gennaio, torna l’appuntamento con i saldi invernali 2025 . Come stabilito dalle Regioni e dai Comuni , in linea con l’art. 15 comma 3 del D. Lgs Bersani n. 114/1998, la data di partenza sarà il 4 gennaio 2025 nella maggior parte d’Italia. La decisione è stata confermata dall’ ufficio legislativo di Confesercenti , che ha sottolineato il rispetto dell’accordo siglato in Conferenza con le Province Autonome del 24 marzo 2011.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia , i saldi partiranno il 4 gennaio , ma senza una durata specifica già fissata. Situazione simile per la Sicilia , dove i saldi inizieranno il 4 gennaio e si protrarranno fino al 15 marzo 2025 .

Nel Lazio i saldi si terranno dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025 , per una durata complessiva di 6 settimane , mentre in Liguria proseguiranno fino al 17 febbraio , con una durata massima di 45 giorni .

Anche in Piemonte la data di avvio sarà il 4 gennaio , ma la durata massima, stabilita dai singoli Comuni, non potrà superare le 8 settimane .

Nella Valle d’Aosta, invece, le vendite di fine stagione inizieranno con un piccolo anticipo, il 2 gennaio 2025, con una durata massima di 60 giorni consecutivi.

Infine, la Provincia di Trento prevede la possibilità di effettuare saldi tutto l’anno, previa comunicazione alla Camera di Commercio, mentre in Provincia di Bolzano i periodi variano a seconda delle zone. Nei distretti principali, come Bolzano e Merano, i saldi si terranno dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025, mentre in alcune località montane come Ortisei e Corvara, si svolgeranno dall’8 marzo al 5 aprile 2025.

I saldi nelle principali città italiane

Anche nelle grandi città italiane la data d’inizio sarà il 4 gennaio 2025. A Milano, Bologna e Napoli, i saldi dureranno 60 giorni, mentre a Torino la durata sarà limitata a 8 settimane.

A Genova, invece, gli sconti proseguiranno per 45 giorni, mentre a Roma i saldi dureranno fino a un massimo di 6 settimane. Situazione analoga per Bari, dove la fine è fissata al 28 febbraio 2025.

Nelle città insulari come Palermo e Cagliari, le vendite di fine stagione inizieranno anch’esse il 4 gennaio, così come a Reggio Calabria e Venezia.

Ripartenza per i commercianti e opportunità per i consumatori

L’inizio dei saldi invernali rappresenta un momento fondamentale per la ripresa economica del commercio al dettaglio. La possibilità di acquistare prodotti scontati offre ai consumatori l’occasione di fare buoni affari, mentre per i negozianti è un’opportunità per smaltire gli stock e incrementare le vendite.

La data del 4 gennaio 2025 è quindi segnata in rosso sia per gli esercenti che per gli appassionati di shopping, con sconti e promozioni che animeranno le città italiane per tutto l’inverno.