Bonus bolletta 2025: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione sociale luce e gas

Il bonus sociale per luce, gas e acqua rappresenta una delle principali misure di sostegno economico per le famiglie italiane in difficoltà. Dalle modalità di accesso ai requisiti necessari, passando per gli importi e le novità 2024, questa guida completa ti aiuterà a capire come beneficiare di questo aiuto fondamentale.

Oltre al bonus economico, chi vive una condizione di grave malattia o ha familiari che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche può accedere a un’agevolazione dedicata. Non ci sono limiti ISEE, ma è necessario presentare una domanda al Comune di residenza o a un ente designato come un CAF.

Importi e calcolo del bonus

Il valore del bonus varia in base alla tipologia di servizio, alla dimensione familiare e, per il gas, alla zona climatica. Ecco una panoramica degli importi per il 2024:

Bonus luce

Da 180 a 600 euro/anno, suddivisi in 12 mesi, con importi crescenti in base al numero di componenti familiari.

Bonus gas

Gli importi dipendono dalla zona climatica e dall’uso (acqua calda, riscaldamento, o combinato): Famiglie fino a 4 componenti: da 60 a 120 euro/anno . Famiglie con più di 4 componenti: importi maggiorati.



Bonus acqua

Garantisce la fornitura gratuita di 18,25 m³ per persona all’anno (50 litri al giorno), con importi variabili a seconda delle tariffe locali.

Bonus per disagio fisico

L'importo dipende da tre fattori: Potenza del contratto. Tipo di apparecchiature salvavita. Ore di utilizzo giornaliere.



Per conoscere gli importi specifici è possibile utilizzare il simulatore sul portale SGAte.

I 12 mesi di validità del bonus sociale per luce, gas e acqua decorrono dalla data di approvazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per il calcolo dell'ISEE. In pratica:

Una volta che l'INPS riceve e valida la DSU, i dati vengono trasmessi al Sistema Informativo Integrato (SII), e il bonus viene applicato retroattivamente alle forniture interessate, con durata di 12 mesi a partire dal momento in cui la DSU è stata accettata.

Per esempio:

Se la DSU viene approvata a gennaio 2024, il bonus sarà valido fino a gennaio 2025.

Alla scadenza dei 12 mesi, è necessario presentare una nuova DSU per continuare a beneficiare delle agevolazioni.

Come fare domanda

Disagio economico

Non è necessario presentare domanda. Basta inviare la DSU per l’ISEE all’INPS, che invierà i dati al Sistema Informativo Integrato (SII). Gli sconti verranno applicati automaticamente in bolletta.

Disagio fisico

Serve una domanda formale presso il Comune o un ente designato, corredata da: Certificato ASL. Modulo B compilato. Documenti tecnici e personali.



News e aggiornamenti

Dal 2024, con la fine della tutela gas, l’Autorità ha aggiornato per l’ultima volta le tariffe per i clienti del mercato tutelato. Per la luce, è previsto un calo del 10,8% nel primo trimestre. Inoltre, per chi ha ISEE tra 9.530 e 15.000 euro, il bonus luce sarà erogato in misura ridotta all’80%.

Oltre al bonus sociale, sono disponibili altre misure come l’Assegno Unico per i figli e l’Assegno di Inclusione (ADI).