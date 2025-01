Bonus casa 2025: dalle caldaie ai mobili, ecco le nuove regole

Con l’inizio del nuovo anno cambiano le regole di alcuni bonus edilizi, come previsto dalla legge di bilancio approvata in via definitiva in Parlamento il 28 dicembre. In linea con l’approccio di contenimento della spesa adottato dal Tesoro, alcune misure vengono confermate come lo scorso anno, altre vengono ridotte nell’importo ed entrano in vigore aliquote differenziate per la prima e seconda casa.

ECOBONUS: Modifiche 2025

Prosegue l’Ecobonus per migliorare l’efficienza energetica degli immobili ma viene ridotto al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili. Nel 2026 e 2027 le aliquote caleranno ancora: al 36% per la prima casa e al 30% per le altre. Finora la detrazione era stata decennale e l’entità dipendeva dal tipo di lavori e di edificio in questione.

SGRAVI RISTRUTTURAZIONE: Detrazione e Aliquote