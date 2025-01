Bonus casa, l'obbligo della residenza mette a rischio lo sconto al 50%

Rischio penalizzazioni per il bonus casa: residenza obbligatoria per ottenere il 50% di detrazione

Il taglio differenziato del bonus casa introdotto dalla legge di bilancio prevede una detrazione al 50% per la prima casa e al 36% per la seconda casa, ma potrebbe penalizzare chi, durante i lavori di ristrutturazione, non riesce a prendere la residenza nell'immobile in tempo. Questo potrebbe ridurre la detrazione dal 50% al 36%.