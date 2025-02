I dazi di Trump affondano le Borse mondiali, è fuga dal rischio. Euro a picco sul dollaro, crollo delle criptovalute, vola l’oro

E’ il segnale arrivato dai mercati alla prima vera mossa di Trump in campo economico: il via libera, venerdì sera, ai dazi contro Messico , Canada , Cina per mostrare che la nuova amministrazione fa sul serio sul ' Make America Great Again ', e agitare il bastone di fronte alla prossima nella lista, l’ Unione europea primo esportatore verso gli Usa . Una ondata di vendite sulle Borse dall’Asia, all’Europa fino agli Usa , nonostante la ' Trumponomics ' preveda un’era di utili stellari per le aziende americane. Innescata, paradossalmente, dalla semplice messa in pratica di ciò che Trump aveva promesso.

Anche Londra non è immune, con un -1,04%. Milano limita le perdite a un -0,69% grazie a una manciata di titoli che si sono mossi per conto proprio, da Tim (+1,4%) ai bancari galvanizzati dal risiko, come Mps e Generali. Male i titoli 'ciclicì come Saipem (-3,4%), i semiconduttori come StM (-3%) e quelli legati ai pagamenti digitali come Nexi (-2,8%). E lo scossone non si ferma alle Borse: se l’euro scivola fino a 1,0211, sfiorando i minimi dal 2022 di fronte a un’Europa schiaffeggiata ad ogni occasione da Trump, l’oro si riprende il suo posto di bene rifugio e vola sopra 2.800 dollari all’ennesimo record.

Ma la prima vittima che salta all’occhio sono i crypto asset, fra quelli che più avevano beneficiato della rielezione del tycoon alla Casa Bianca fra annunci di 'meme coin' prima di Trump stesso, poi della moglie. Da sabato, riferisce il Financial Times citando i dati di Coinmarketcap, i nomi più importanti hanno perso quasi 600 miliardi di dollari di capitalizzazione per effetto della fuga dal rischio innescata dall’avvio della guerra commerciale americana, passando dai 3,62 trilioni di dollari di sabato mattina ad Hong Kong a 3,03 trilioni. Il bitcoin cedeva stamani il 3% a 94 mila dollari, Ethereum il 12,2%, dopo essere arrivata a perdere il 27%, a 2.553 dollari. Solana, l’infrastruttura blockchain su cui è costruito Trumpcoin, -2% a 198 mila dollari.

Una sorta di piccolo 'black monday' che rischia di essere un’anticipazione di quello che è in arrivo per i mercati, stante le intenzioni bellicose di Trump e le valutazioni di molti titoli - a partire dai grossi nomi tecnologici - già alle stelle prima dell’arrivo di Trump, poi galvanizzate dall’abbraccio fra il tycoon e Meta, Nvidia, Amazon nel nome di meno regole e avanti tutta sull'Ia. Stante, poi, il rischio che, dal Canada all’Europa, che i Paesi colpiti dai dazi rispondano con altri dazi. Una prospettiva che secondo i centri studi delle istituzioni globali sarebbe una mazzata sulla crescita mondiale e, a ricaduta, sugli utili aziendali.