Bonus mobili ed elettrodomestici 2025: consulta requisiti, importi e come ottenerlo.

Il bonus spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e riguarda esclusivamente beni nuovi . Non sono ammessi all’agevolazione acquisti di mobili o elettrodomestici usati.

Quali spese sono detraibili?

Oltre al costo dei mobili ed elettrodomestici, si possono detrarre anche le spese di trasporto e montaggio, a condizione che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili.

Come pagare per ottenere la detrazione?

Per beneficiare del bonus, il pagamento deve essere effettuato con:

Bonifico bancario o postale

Carta di debito o credito

Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento.

Se l’acquisto avviene tramite finanziamento a rate, il bonus è comunque valido, purché la società finanziaria effettui il pagamento con le modalità previste e il contribuente conservi la documentazione dell’avvenuto pagamento.

Cosa bisogna conservare per ottenere il bonus?

Per usufruire della detrazione è necessario conservare:

La ricevuta del bonifico o la ricevuta di avvenuta transazione in caso di pagamento con carta

o la ricevuta di avvenuta transazione in caso di pagamento con carta Le fatture di acquisto , che devono riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati

, che devono riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati Lo scontrino con il codice fiscale dell’acquirente e la descrizione dettagliata dei beni acquistati

Bonus mobili per più immobili: come funziona?

Se un contribuente effettua lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, ha diritto al bonus più volte. L’importo massimo di 5.000 euro è infatti riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Nel caso di ristrutturazioni condominiali, il bonus può essere utilizzato per acquistare mobili destinati alle parti comuni, come la guardiola del portiere. Tuttavia, i singoli condòmini non possono usufruire dell’agevolazione per arredare la propria abitazione privata.

Quando e come si ottiene la detrazione?

La detrazione fiscale viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo e viene applicata direttamente in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

Obbligo di comunicazione all’ENEA

L’acquisto di alcuni elettrodomestici deve essere comunicato all’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). L'obbligo riguarda forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici e altri apparecchi elettrici per cui è prevista l’etichetta energetica.

La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’acquisto, tramite il sito ufficiale di ENEA. Tuttavia, la mancata comunicazione non comporta la perdita del bonus.

Come richiedere il bonus mobili ed elettrodomestici?

Il bonus mobili non richiede una domanda specifica. Per ottenerlo è sufficiente indicare la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’acquisto e conservare tutta la documentazione necessaria.

Dove trovare informazioni?

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare: