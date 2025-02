Il Pil italiano arranca. L'Ufficio parlamentare di bilancio taglia le stime: sotto l'1% per tre anni

Le nuove stime arrivano dall’ Ufficio parlamentare di bilancio , che - come già le grandi organizzazioni internazionali - ha corretto il tiro e ricalcolato al ribasso l’andamento del Pil italiano nel triennio: nel 2024 la crescita risulterà dello 0,7%, quest’anno accelererà «in misura modesta» allo 0,8% e il prossimo salirà allo 0,9% , ipotizzando però che non si acuiscano i conflitti e le guerre commerciali in corso, che prosegua la normalizzazione della politica monetaria e che non venga troppo modificato il profilo di spesa del Pnrr. I numeri sono piuttosto lontani dalle previsioni contenute nel Piano strutturale di bilancio presentato dal governo in autunno e che indicavano ritmi intorno all’1% per tutti e tre gli anni: +1% nel 2024, +1,2% nel 2025 e +1,1% nel 2026.

Le cifre erano state allora convalidate dall’Autorità dei conti pubblici ma in pochi mesi il quadro è molto cambiato. «Il 2025 inizia con alcune novità a livello globale, in particolare sul cambiamento climatico e sugli equilibri geoeconomici, mentre si prospettano effetti avversi dalle nuove politiche protezionistiche dell’Amministrazione degli Stati Uniti d’America, che potrebbero essere considerevoli», fa notare l'Upb. Le novità e le variabili quasi imprevedibili della presidenza Trump non possono che avere «un forte peso specifico su un’economia molto aperta agli scambi come quella italiana», afferma l’Authority, che sottolinea come l’incertezza pesi peraltro anche sui mercati valutari e delle materie prime. Non a caso, la volatilità dei prezzi dell’energia, in particolare del gas, è uno dei primi fattori di rischio sotto osservazione.

Una considerazione non indifferente riguarda anche il clima. "La tendenza al riscaldamento globale prosegue e ha implicazioni significative per l’economia», sottolineano gli economisti guidati da Lilia Cavallari. La frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi aumentano, sospingono i prezzi, prevalentemente degli alimentari e dell’energia, e danneggiano il tessuto produttivo. Governi e operatori privati sono obbligati destinare risorse alla gestione e prevenzione delle emergenze, riducendo, di fatto, i margini di manovra per politiche economiche espansive. Alla luce delle variabili considerate dall’Upb, le stime sul Pil presentate oggi si collocano sostanzialmente all’interno dell’intervallo delle previsioni formulate da altri analisti. Il Fondo monetario ha recentemente limato la stima sulla crescita italiana di quest’anno, portandola a +0,7% e facendola seguire da un +0,9% nel 2026.