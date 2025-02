Pagamento Naspi a febbraio 2025, quando arriva: consulta le date

Pagamento Naspi a febbraio 2025, ecco quando arriva: consulta le date

I pagamenti dell’indennità di disoccupazione NASpI per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS, con accrediti previsti tra il 10 e il 15 febbraio per chi già percepisce il sussidio.

Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o recentemente ottenuto l’approvazione, i pagamenti potrebbero essere posticipati a dopo il 15 febbraio.

Aumenti NASpI 2025

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità:

Gli importi subiranno un aumento dello 0,8% .

. Il massimo mensile, che nel 2024 era di 1.550,42 euro, salirà a circa 1.562,82 euro.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio si registrano modifiche significative ai requisiti di accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), soprattutto per specifici casi legati alle dimissioni volontarie e alla contribuzione maturata.