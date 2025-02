Intelligenza artificiale: Fastweb-Vodafone certifica il suo modello linguistico Miia per l'AI Act

Fastweb-Vodafone assicura la conformità normativa del proprio modello linguistico Miia per l'AI Act con il lavoro di un esperto indipendente. Si tratta di un’analisi di conformità del Large language model sviluppato da Fastweb-Vodafone affidata allo studio legale specializzato E-Lex, che conferma l’aderenza del progetto Miia alle normative europee e nazionali.

«Riaffermiamo così il nostro impegno verso un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, supportando lo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i più elevati standard di sicurezza, trasparenza e affidabilità e ponendosi in particolare come partner ideale per sviluppare progetti di Gen AI con tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono dati sensibili o critici», afferma Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb-Vodafone durante il Demo Day di Plai acceleratore del gruppo Mondadori nell’Ai.

L’analisi, condotta nei mesi scorsi, ha esaminato il progetto Miia in tutte le fasi finora svolte, concentrandosi sul processo seguito per il reperimento delle fonti di addestramento, la pulizia delle stesse da eventuali bias, l'addestramento e il fine tuning prima della messa in commercio, valutandone la conformità rispetto a sei aree tematiche chiave, spiega Fastweb-Vodafone, presente all’evento di Plai in quanto partner di Mondadori Media.