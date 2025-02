Carta Acquisti 2025: un aiuto di 80 euro bimestrali per le famiglie. Consulta i requisiti necessari per fare domanda.

L'iniziativa Carta Acquisti , originariamente avviata nel 2008 , viene rilanciata per offrire un sostegno finanziario a coloro che stanno affrontando difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi degli alimenti e delle bollette energetiche. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha annunciato sul suo sito ufficiale la disponibilità dei moduli per la presentazione delle domande, segnando il riavvio del programma . A partire dal 2025, il programma mira a sostenere principalmente i cittadini anziani dai 65 anni in su e i genitori di bambini sotto i tre anni , offrendo loro un contributo di 80 euro ogni due mesi per necessità alimentari, sanitarie e il pagamento di bollette di luce e gas. Dal suo esordio, quasi 6 milioni di cittadini hanno beneficiato di questa iniziativa, con un investimento complessivo che si aggira sui 2,2 miliardi di euro.

Come accedere ai benefici del programma

Il rinnovato programma Carta Acquisti fornisce ai suoi beneficiari un contributo regolare di 80 euro bimestrali, utilizzabile per spese alimentari, mediche, e bollette. I cittadini aventi diritto possono presentare la loro domanda presso gli Uffici Postali, completando i moduli disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che già beneficiano di questo aiuto e mantengono i requisiti richiesti continueranno a ricevere automaticamente il contributo senza necessità di ulteriori richieste.

Vantaggi aggiuntivi e risorse di supporto

Oltre al contributo diretto, la Carta Acquisti offre ulteriori vantaggi come sconti presso negozi convenzionati e accesso a tariffe elettriche agevolate. Per informazioni dettagliate sui negozi convenzionati e le tariffe agevolate, visitate il portale dell'INPS. Gli aventi diritto a questo programma sono gli anziani di età superiore ai 65 anni e i bambini minori di tre anni, di cui i genitori possono richiedere la carta. Per assicurarsi di soddisfare i requisiti necessari e per tutte le informazioni su come ottenere la Carta Acquisti, è possibile consultare le dettagliate guide età-specifiche sul sito dell'INPS o recarsi direttamente alle Poste o agli uffici dell'INPS.