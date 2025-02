Ryanair: "L'addizionale municipale in Sicilia frena la crescita. Bisogna seguire l'esempio della Calabria"

Per Ryanair la prossima stagione estiva in Sicilia sarà «robusta, ma non di crescita» ma frenata in Sicilia dall’addizionale municipale, che aumenterà di 0,50 euro al mese a partire dal 1 aprile 2025 negli aeroporti più grandi d’Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia aerea, che oggi a Palermo ha lanciato l’operativo per l’estate 2025 per gli aeroporti siciliani in cui è attiva - Catania, Palermo e Trapani - che prevede 10 aeromobili, 1 miliardo di dollari di investimenti tra Catania e Palermo, 100 rotte totali, 7,5 milioni di passeggeri per l’estate e 6 mila posti di lavoro. Ryanair ha annunciato di non essere in grado di crescere in Sicilia quest’estate, a causa «della reiterata presenza dell’Addizionale Municipale, che non porta alcun beneficio alla Regione e influisce negativamente sul turismo locale, sull'occupazione e sull'accesso a tariffe basse per i siciliani che viaggiano verso destinazioni italiane ed europee. Ciò è in netto contrasto con la crescita registrata in altre regioni italiane».

Per la compagnia aerea la Sicilia dovrebbe quindi seguire l’esempio della Regione Calabria, che ha eliminato l’addizionale municipale e ha registrato un aumento spettacolare del traffico (+50%), del turismo e dell’occupazione, oltre al recente investimento di 15 milioni di euro per i due hangar dell’aeroporto di Lamezia, che supporteranno fino a 300 posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti per la Regione. «L'addizionale municipale continua a danneggiare l’economia siciliana e il bonus voli non sono riusciti ad aumentare la capacità per i residenti siciliani, nè a incrementare i collegamenti con il continente - si legge in una nota della compagnia aerea -. Di conseguenza, gli aeroporti siciliani rimangono fortemente svantaggiati rispetto ad altre regioni italiane come Calabria, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia, dove i costi di accesso sono stati attivamente ridotti per promuovere il turismo e la connettività durante tutto l’anno con l’abolizione dell’addizionale municipale». Ryanair esorta quindi la giunta regionale siciliana a «eliminare immediatamente gli inefficaci bonus voli, che rappresentano uno spreco di denaro per i contribuenti, e chiede invece l’abolizione dell’addizionale municipale per salvaguardare i collegamenti durante tutto l’anno, il turismo e i viaggi a tariffe basse per i cittadini».