L'analisi della Bce gela l'Europa: l'economia resta debole e i dazi preoccupano

Alla fine del 2024, la crescita del commercio mondiale ha subito una moderazione, anche se il buon andamento delle importazioni statunitensi, forse a fronte della crescente incertezza sulle politiche commerciali future, è rimasto una determinante fondamentale della dinamica del commercio mondiale": lo scrive la Bce nel bollettino economico.

"Nel quarto trimestre del 2024, le importazioni statunitensi sono rimaste una determinante fondamentale della crescita del commercio mondiale" ma, "in prospettiva", la situazione potrebbe cambiare perché con "nuovi dazi" si manifesterebbero "andamenti sfavorevoli". "Le importazioni statunitensi sono rimaste vigorose alla fine dell’anno, forse in presenza di incertezze sulle politiche commerciali della nuova amministrazione degli Stati Uniti", scrive la Bce, spiegando che "i dati portuali in entrata per Los Angeles e Long Beach indicano un notevole aumento del numero di navi da carico in entrata dalla Cina nella seconda metà del 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".