Chi è Giancarlo Devasini, il co-fondatore di Tether: società di criptovalute che ha acquisito una quota di minoranza della Juventus

Tether, la più importante stablecoin del mondo cripto, ha annunciato di aver acquisito una quota di minoranza di Juventus Football Club SpA uno dei club calcistici più vincenti e iconici al mondo. Questo investimento, si legge sul sito dell’azienda, segna «una pietra miliare significativa per Tether».

Mentre la tecnologia blockchain ha avuto un ruolo di primo piano negli sport professionistici con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi, l’acquisizione da parte di Tether di una quota di proprietà di minoranza nella Juve mira a fornire «una sinergia tra asset digitali e sportivi a un nuovo livello».

Tether sta esaminando i suoi investimenti strategici in franchising sportivi in tutto il mondo e integrando i suoi asset digitali, pagamenti e competenze di intelligenza artificiale e biotecnologia di recente acquisizione nel settore sportivo e assemblando un team di consulenza di alto livello per questa iniziativa.

«In linea con il nostro investimento strategico in Juve, Tether sarà un pioniere nell’unire nuove tecnologie, come asset digitali, intelligenza artificiale e biotecnologie, con l’industria sportiva consolidata per guidare il cambiamento a livello globale. Esploreremo strade per collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale», ha affermato Paolo Ardoino, Ceo di Tether.