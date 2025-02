Bonus bollette 2025: ecco requisiti, importi e modalità di accesso.

L’accesso ai bonus sociali avviene in modo automatico , senza necessità di presentare domanda, purché sia stata compilata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE .

Anche per il 2025 è stato confermato il bonus sociale bollette , una misura di sostegno destinata alle famiglie con difficoltà economiche o che si trovano in disagio fisico . Questo sconto viene applicato direttamente sulle bollette di luce, gas e acqua , per ridurre il peso delle utenze domestiche.

Il bonus elettrico viene applicato come sconto mensile fisso sulla bolletta della luce. L’importo varia in base alla composizione della famiglia. Per i nuclei con 1 o 2 componenti , lo sconto totale annuale è di circa 167,90 euro , con una riduzione mensile di 13,80 euro . Per le famiglie con 3 o 4 componenti , il bonus annuo è di 219 euro , pari a 18 euro al mese . Per le famiglie con più di 4 componenti , l’agevolazione sale a 240,90 euro annui , con uno sconto mensile di 19,80 euro .

Per una famiglia fino a 4 componenti, il bonus varia da circa 11,7 euro per chi usa il gas solo per acqua calda e cottura, fino a 91,8 euro a trimestre per chi utilizza il gas anche per il riscaldamento, a seconda della zona climatica. Per le famiglie con più di 4 componenti, l’agevolazione è leggermente superiore, con un valore massimo trimestrale che può superare i 93 euro.

Anche in questo caso, chi nel 2023 ha avuto un ISEE tra 9.530 e 15.000 euro con meno di 4 figli riceverà nel 2025 un bonus ridotto all’80% dell’importo ordinario.

Bonus acqua

Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 50 litri d’acqua al giorno per ogni componente della famiglia. Questo significa che una famiglia di 4 persone ha diritto a uno sconto corrispondente a 200 litri d’acqua al giorno.

L'importo dello sconto varia a seconda delle tariffe stabilite dal gestore idrico locale. Per conoscere il valore esatto del bonus, è necessario verificare le tariffe applicate nella propria area di residenza.

Come viene riconosciuto il bonus?

Il bonus viene applicato automaticamente sulle bollette di luce, gas e acqua se la fornitura è intestata a uno dei componenti del nucleo ISEE.

Per le forniture condominiali centralizzate, come nel caso del gas da riscaldamento, il cittadino deve fornire il codice PDR (Punto di Riconsegna). Per l’acqua condominiale, invece, il bonus viene riconosciuto solo se almeno un componente del nucleo familiare ha intestata una fornitura elettrica domestica attiva.

Lo sconto in bolletta per le forniture dirette viene applicato dopo circa 3-4 mesi dalla data di attestazione ISEE per luce e gas, mentre per l’acqua possono essere necessari 6-7 mesi. Per il gas centralizzato, il bonus viene riconosciuto solo dopo l’invio del codice PDR e la verifica della fornitura da parte del sistema.

Bonus per disagio fisico

Oltre al bonus per disagio economico, esiste anche un bonus sociale per disagio fisico. Questo contributo è destinato alle famiglie in cui è presente una persona con gravi problemi di salute, che necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita.

Come richiedere il bonus?

Per ottenere il bonus, è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’attestazione ISEE. Se i requisiti sono rispettati, l’agevolazione viene applicata automaticamente sulla bolletta senza bisogno di ulteriori richieste.

Dove si presenta la DSU per ottenere l’ISEE?

La DSU può essere presentata in diversi modi:

Online , tramite il sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) accedendo con SPID, CIE o CNS

, tramite il sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) accedendo con Presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) , che offre supporto gratuito nella compilazione

, che offre supporto gratuito nella compilazione Presso gli uffici INPS, su appuntamento

Una volta ottenuta l'attestazione ISEE, se il nucleo familiare rientra nei limiti di reddito previsti, il bonus viene applicato automaticamente sulla bolletta senza necessità di ulteriori richieste.