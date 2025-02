Bonus ristrutturazioni 2025: come richiedere la detrazione al 50% sulle prime case. Ecco tutti i dettagli. La Manovra 2025, approvata dal Consiglio dei ministri e ora in discussione alle Camere, porta con sé rilevanti conferme e aggiornamenti sui bonus per ristrutturazioni e mobili. In particolare, il bonus ristrutturazioni al 50% è stato prorogato mantenendo le condizioni attuali, con alcune modifiche che meritano attenzione per chi intende effettuare lavori sugli immobili. Proroga del bonus ristrutturazioni: cosa cambia? La nuova Legge di Bilancio proroga il bonus ristrutturazioni al 50%, consentendo una detrazione Irpef fino a un massimo di 96 mila euro per singola unità immobiliare. Questa opportunità, però, è riservata esclusivamente alle prime case, mentre per le seconde case la percentuale scende al 36%, con una spesa massima di 48 mila euro. Quali lavori sono ammessi?

Il bonus ristrutturazioni si applica a una vasta gamma di interventi volti alla manutenzione e riqualificazione delle abitazioni, inclusi: Installazione di ascensori e scale di sicurezza

Sostituzione di infissi e serramenti

Rimozione delle barriere architettoniche

Lavori di risparmio energetico

Bonifica dell’amianto Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici residenziali, è prevista la detrazione per i lavori di manutenzione ordinaria. Questo significa che condomini e palazzine potranno sfruttare il bonus per interventi strutturali necessari a migliorare la qualità abitativa. Come ottenere il bonus ristrutturazioni? Per accedere al bonus ristrutturazioni, è importante sapere che non è più possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Il beneficio fiscale viene applicato sotto forma di detrazione Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per ottenere il rimborso, è necessario compilare correttamente la dichiarazione dei redditi.