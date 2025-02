Quando pagano l'Assegno unico a febbraio 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario Inps

Con l'arrivo del 2025, entrano in vigore diverse modifiche riguardanti l' Isee e l' Assegno Unico . Questi cambiamenti hanno l'obiettivo di semplificare le procedure e adeguare i contributi alle esigenze dei cittadini.

L’ Assegno Unico Universale (AUU) , destinato al supporto delle famiglie con figli a carico , continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE .

Isee: le novità per il bonus nido

A partire dal 2025, il calcolo dell'Isee non terrà più conto del beneficio legato al Bonus Nido. Questo consentirà un accesso semplificato alla misura per le famiglie con bambini piccoli.

Rinnovo automatico per l'assegno unico

Non sarà necessario presentare nuovamente domanda per chi già percepisce l'Assegno Unico. Tuttavia, è obbligatorio aggiornare il nuovo Isee entro il 28 febbraio 2025 per garantire il corretto calcolo degli importi.

Molti beneficiari hanno già inviato la documentazione nei primi giorni dell'anno, temendo di oltrepassare la scadenza.

Aumenti per l'assegno unico da febbraio

Dal 1° febbraio 2025, l'importo dell'Assegno Unico subirà un adeguamento allo 0,8% per l'inflazione.

Ecco i nuovi valori:

Assegno minimo : 57,45 euro al mese

: 57,45 euro al mese Assegno massimo: 200,99 euro per ciascun figlio

L'Inps avvisa: procedura semplificata