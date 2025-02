Campari ristruttura: 500 licenziamenti in arrivo?

In Borsa , il titolo , che la settimana scorsa aveva toccato i minimi dal 2017 a 5,1 euro e che da mesi è penalizzato , insieme ai competitor del settore per il rischio dei dazi americani , fallisce il rimbalzo (-0,2% a 5,36 euro ) dopo essere salito di oltre il 2% .

La società lo aveva già preannunciato alla fine del terzo trimestre e ora spetta a Simon Hunt , in carica come ceo da poco più di un mese , mettere a terra la strategia .

In vista del cda del 4 marzo, che approverà il bilancio, circolano le prime indiscrezioni: si parla di un taglio del 10% della forza lavoro, 500 lavoratori a livello globale, di cui 100 in Italia, inclusi circa 20 dirigenti, ma Campari non conferma i numeri, che devono ancora essere valutati.

Secondo gli analisti, sono comunque ipotesi coerenti con gli obiettivi che il gruppo aveva anticipato a ottobre.

«Stiamo gradualmente implementando un programma di iniziative aziendali per accelerare la crescita e la profittabilità attraverso focus, semplificazione e contenimento dei costi.