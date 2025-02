Inps, le novità del 2025 per Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro

Con l’occasione, si ricorda che per chi ha diritto a richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro è disponibile una video guida nella pagina dedicata sul portale dell’Istituto.

Per coloro che hanno i requisiti per richiedere l’Assegno di Inclusione è disponibile, nella scheda servizio del portale, il tutorial per l’invio della domanda online. Per chi invece ha già presentato la domanda è disponibile il tutorial per la gestione della domanda con le relative istruzioni.