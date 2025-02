Inps, retribuzioni medie delle donne inferiori del 20% rispetto a quelle degli uomini

«In tutti i settori economici esaminati tranne le estrazioni di minerali da cave e miniere - scrive l’Inps a proposito del settore privato - gli uomini percepiscono redditi medi giornalieri superiori alle donne. Nello specifico in dieci settori su diciotto esaminati le donne percepiscono più del 20% in meno; nelle attività finanziarie e assicurative le donne percepiscono mediamente il 32,1% in meno, nelle attività professionali scientifiche e tecniche il 35,1% in meno e in quelle immobiliari il 39,9% in meno» (77,9 euro lordi giornalieri a fronte di 129,7). La differenza è pari al 23,7% nel commercio, e al 16,3% nei servizi di alloggio e ristorazione. Le retribuzioni medie giornaliere nel settore pubblico soffrono di meno il divario di genere anche se, per servizio sanitario ed università ed enti di ricerca le donne hanno una busta paga media inferiore agli uomini di quasi il 20%.

Per quanto riguarda il livello di istruzione, nel 2023 le donne hanno superato gli uomini sia tra i diplomati (52,6%) sia tra i laureati (59,9%), ma questa superiorità nel percorso di studi «non si traduce in una maggiore presenza nelle posizioni di vertice nel mondo del lavoro». Il 29,4% delle occupate è "sovraistruita" rispetto al lavoro che fa a fronte del 25,4% degli uomini e questa percentuale supera il 40% tra i 25 e i 34 anni.