Reddito di povertà in Sicilia, al via da oggi le domande per accedere al bonus

Apre oggi la piattaforma per la presentazione delle istanze, a Irfis FinSicilia, per il reddito di povertà, misura voluta dalla Regione con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro: il contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, sarà erogato alle famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni e con un Isee inferiore a 5 mila euro. Di questo e dell’intera attività di Irfis FinSicilia ha parlato il direttore generale Giulio Guagliano nella sua relazione al corso di formazione sulle politiche economiche, la corretta comunicazione finanziaria, l’attività del servizio Bilancio dell’Ars e il ruolo dei revisori dei conti organizzato dal Sindacato della Stampa parlamentare siciliana, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, che si è svolto, stamani, nella sala stampa di Palazzo dei Normanni.

Tra contributo di solidarietà, misure per l’abbattimento degli interessi sui mutui per le imprese e per l’acquisto della prima casa, Irfis FinSicilia ha calcolato una immissione di liquidità nel sistema economico pari a circa 150 milioni di euro in un anno, «una cifra notevole», ha spiegato Guagliano, stante il Pil della Sicilia che dovrebbe attestarsi a 90 miliardi di euro secondo le stime del Nadefr 2025-2027, «raggiungendo oltre lo 0,16 del PIL più indotto».