Sul caro bollette l’incontro di oggi è stato «tecnico e interlocutorio», secondo quanto viene riferito. Si sta lavorando su diverse ipotesi in vista del Cdm di venerdì per concentrare il più possibile le risorse nel breve periodo e rendere le misure più efficaci per affrontare l'emergenza. Parallelamente, secondo quanto si apprende, si lavora anche su iniziative di medio-lungo periodo per efficientare il sistema nel suo complesso.