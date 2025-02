Caro bollette: spunta l'ipotesi bonus sociale con la soglia dell'Isee a 20mila euro, ma con modulazione per fasce. Ecco come funziona

Alzare la soglia Isee del bonus sociale fino a 20mila euro per i clienti vulnerabili, ma con una modulazione per fasce, in modo che l’aiuto sia pieno per i valori Isee più bassi e in percentuali ridotte per gli altri. E' questa, secondo quanto si apprende, una delle ipotesi per il decreto bollette.

Una strada che dovrebbe ricalcare quanto fatto nel 2023, quando il bonus venne riconosciuto pieno ai clienti disagiati con Isee fino a 9.530 euro e ridotto all’80% per Isee compreso tra 9.530 e 15.000. Questa non sarebbe tuttavia al momento la sola ipotesi sul tavolo e una decisione politica verrà presa nel vertice di stasera a palazzo Chigi.

Il Cdm domani alle 11:30

Un decreto legge contro il caro bollette e il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile sono all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per domani alle 911:30 Il primo provvedimento contiene, si legge nella convocazione, «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio».