La Fed sfida Trump: tassi fermi nonostante le pressioni. Crescono i timori su inflazione e disoccupazione

Nella consueta conferenza stampa seguita al meeting, il presidente Jerome Powell ha parlato ancora di « incertezza » legata ai dazi innescati da Trump e spiegato che il potenziale impatto economico potrebbe mettere in conflitto gli obiettivi della banca centrale in materia di disoccupazione e inflazione . «Penso che ci sia molta incertezza , ad esempio, su dove si stabilizzeranno le politiche tariffarie e anche, quando si stabilizzeranno, su quali saranno le implicazioni per l’ economia », ha detto Powell rispondendo alle domande dei giornalisti. «Potremmo trovarci in uno scenario difficile in cui i nostri obiettivi di doppio mandato sono in conflitto».

Powell ha sottolineato, tuttavia, che l’economia a stelle e strisce rimane in una posizione «solida». È ancora «un’economia sana, sebbene avvolta da un sentiment molto negativo da parte di cittadini e imprese. Quindi - ha detto - pensiamo di poter aspettare e agire quando sarà chiaro cosa sarà appropriato fare. Al momento, non c’è motivo di prendere una decisione, e non c’è una vera ragione per farlo. Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della politica monetaria». Ha insistito Powell: «Non penso che dobbiamo avere fretta. Possiamo muoverci rapidamente quando sarà appropriato. Al momento è appropriato attendere».

E sulle recenti critiche e le pressioni del presidente Usa per un taglio dei tassi di interesse ha chiarito: «Non influenzano affatto il nostro lavoro e come svolgerlo». E ha proseguito: «Continueremo a fare la stessa cosa, a usare i nostri strumenti per promuovere la massima occupazione e la stabilità dei prezzi a beneficio del popolo americano. Considereremo solo i dati economici, le prospettive, il bilancio dei rischi, e nient’altro». E più avanti nel dibattito con i giornalisti ha dichiarato di non aver mai cercato di incontrare alcun presidente degli Stati Uniti e, se ha avuto un incontro del genere, è perché il leader eletto ha cercato l’interazione. «Non ho mai chiesto un incontro con nessun presidente e non lo farò mai - ha detto - non c’è mai stato motivo per cui io chiedessi un incontro, è sempre stato il contrario».