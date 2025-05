Mediobanca, Nagel: "Con Generali si crea valore, ma non con Mps"

L’operazione di Mediobanca con Banca Generali «porta più valore perchè noi creiamo un leader di wealth management che poi ha un’ulteriore specificità nel private investment» mentre con l’operazione annunciata da Mps su Piazzetta Cuccia si creerebbe «una banca differenziata di medie dimensioni nella quale il posizionamento nei singoli business non può trarre benefici» mentre non è escluso «un possibile deterioramento degli attivi creditizi in momento di debolezza economica».

Tra le due operazioni ci sono insomma «molte differenze tra generazione di valore e creazione di rischi». Lo ha detto l’ad di Mediobanca Alberto Nagel in conference call.