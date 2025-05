L’ Arera ricorda che il bonus previsto dal 'dl Bollette' (decreto legge n.19/2025) da ieri è già attivo per i percettori del bonus sociale elettrico con un Isee fino a 9.530 euro e fino a 20mila per le famiglie numerose .

Via libera dell’ Arera al bonus di 200 euro nelle bollette dell’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro . Lo rende noto l’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisando di aver approvato il provvedimento che stabilisce il metodo di erogazione nelle bollette dell’elettricità del contributo straordinario .

Al via il bonus da 200 euro per le bollette elettriche: ecco i requisiti e come ottenerlo.

Da giugno 2025 , «il gestore del Sii , sulla base delle indicazioni ricevute da Inps , individuerà gli intestatari delle forniture elettriche che avranno diritto al contributo di 200 euro e notificherà l’informazione agli operatori, i quali dovranno erogare lo sconto nell’arco di tre mesi , dandone la dovuta evidenza in bolletta ».

Informazioni per i clienti e obblighi per gli operatori

Al fine di informare i clienti sull’importo del contributo e sui requisiti necessari per ottenerlo, la delibera di Arera indica agli operatori di darne evidenza sulla home page del proprio sito internet e nella bolletta di tutti i clienti, ricordando la necessità di presentare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) all’Inps per richiedere l’attestazione.

Cos'è il bonus sociale per disagio economico

È uno sconto applicato in modo automatico sulle bollette elettriche, gas e idriche ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia.

Caratteristiche del bonus

Viene concesso per 12 mesi, su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico). Ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in un condominio.

Quali sono i requisiti

ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico

per famiglie con massimo 3 figli a carico ISEE non superiore a 20.000 euro per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

In caso di fornitura diretta:

Il contratto deve essere intestato a uno dei componenti il nucleo ISEE.

La fornitura deve avere tariffa uso domestico (residente per il servizio idrico).

(residente per il servizio idrico). La fornitura deve essere attiva o sospesa per morosità.

Il bonus scatta in automatico?

Sì, il bonus sociale scatta in automatico per i cittadini che hanno un ISEE entro i limiti previsti e che presentano ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS. Il riconoscimento del bonus avviene attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocia i dati e comunica l'agevolazione ai fornitori. Non serve fare domanda, ma è fondamentale che la DSU sia correttamente compilata e che i fornitori siano accreditati.

A quanti bonus si può avere diritto

Ogni nucleo familiare ha diritto a un bonus per:

Fornitura elettrica

Fornitura gas

Fornitura idrica

Se presenti i requisiti, il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Il nucleo può anche accedere al bonus per disagio fisico in presenza di gravi malattie che necessitano di apparecchiature elettromedicali.

A quanto ammontano

Bonus elettrico per disagio economico

Il valore dipende dal numero di componenti nel nucleo familiare. Ecco i valori 2025:

Componenti €/anno €/giorno €/30gg 1-2 167,90 0,46 13,80 3-4 219,00 0,60 18,00 oltre 4 240,90 0,66 19,80

Per ISEE 2023, bonus pari all'80% dei valori sopra.

Bonus gas

Valore variabile per trimestre, zona climatica, composizione del nucleo e uso gas. Esempio I trimestre 2025:

Per ISEE 2023: valore all'80%.

Bonus acqua

Sconto pari a 50 litri/abitante/giorno. Cambia in base alla zona geografica. Lo sconto copre:

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Consultare il sito del gestore idrico per i valori effettivi.

Come e quando si ricevono

Forniture dirette - elettricità e gas

Il bonus viene erogato in bolletta entro 3-4 mesi dalla data di attestazione ISEE.

Forniture condominiali - gas

È necessario inviare il codice PDR. Se le verifiche sono positive, si riceve una comunicazione per ritirare il bonifico presso un ufficio postale.

Forniture dirette - acqua

Bonus in bolletta entro 6-7 mesi dalla data DSU.

Forniture condominiali - acqua

Bonus erogato entro 60 giorni dal ricevimento dati SII, se il gestore è accreditato e in regola con la privacy.

In caso contrario, ARERA sta studiando un sistema alternativo per garantire l'erogazione.

Supporto e contatti

Per assistenza: