La guerra commerciale dei dazi tra Usa e Ue: jeans più cari. Salve Coca Cola e Pepsi

Una guerra commerciale tra Usa e Ue, con dazi imposti da una parte e controdazi dall’altra, porterebbe a ricadute importanti anche sull'inflazione in Europa, con aumenti diffusi per i prodotti made in Usa. Gli esempi arrivano dal Codacons che parte da uno dei simboli più tipici dell’America, l’intramontabile Harley Davidson: oggi viene venduta in Italia ad un prezzo di listino pari a 15.900 euro per il modello più economico, fino ad arrivare ai 50.600 euro per il top di gamma, la «Road Glide ST». L’eventuale imposizione di dazi reciproci al 30%, se scaricata sui consumatori finali, porterebbe il prezzo della Harley Davidson a salire da 4.770 euro per il modello base a 15.180 per quello più esclusivo, che arriverebbe così a costare 65.780 euro, calcola l'associazione dei consumatori.

Anche alcuni jeans importati dagli Usa saranno interessati dagli aumenti: coi controdazi al 30%, il prezzo medio rischia di salire dagli attuali 120 euro a 156 euro (+36 euro). Gli snack dolci americani (prezzo medio 1,5 euro) rincarerebbero di 45 centesimi, mentre il prezzo di un vasetto di burro d’arachidi da 340 grammi, se prodotto negli Usa, salirebbe in media di 1,5 euro. Anche cosmetici, cereali, succhi di frutta commercializzati in Italia ma prodotti negli Stati Uniti subirebbero un aumento dei listini per effetto dei controdazi, mentre dovrebbero salvarsi alcolici come bourbon e whiskey (per le pressioni sull'Ue di alcuni paesi che hanno chiesto di escludere tali prodotti dalle contromisure), e alcune bibite gassate come Coca Cola e Pepsi: queste ultime, infatti, pur essendo americane vengono prodotte in stabilimenti europei, e non risultano quindi importate.