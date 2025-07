Tra falchi e colombe, il braccio di ferro nei 27 stati dell'Ue sui dazi di Trump

Parola d’ordine, unità. Nella difficile trattativa che da qui al primo agosto vedrà impegnata l'Ue con gli Stati Uniti la parola viene ripetuta come un mantra in Commissione. La realtà, tuttavia, potrebbe ben presto dire altro. Sin dall’inizio della partita sui dazi le capitali, sia pur in maniera non plateale, hanno preso posizioni sensibilmente diverse, dividendosi sommariamente tra i falchi - ovvero coloro che non chiudono la porta ad una vera e propria guerra commerciale con Donald Trump - e le colombe, legati alla linea morbida. Ed è in questo secondo gruppo che si colloca l’Italia di Giorgia Meloni.

I falchi

Il fronte degli intransigenti è guidato da due capitali: Parigi e Madrid. In FRANCIA Emmanuel Macron, nelle ore successive all’imposizione del 30% da patte di Washington, ha esortato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a preparare «contromisure credibili», mettendo tutti gli strumenti a disposizione sul tavolo. A margine del Consiglio Ue Commercio, attraverso il ministro per gli Affari Ue, Laurent Saint-Martin, ha evocato la necessità di un cambio di metodo e la preparazione del cosiddetto bazooka, ovvero dello strumento anti-coercizione. La SPAGNA di Pedro Sanchez, sin dal clamoroso «no» a Trump sul 5% alla Nato e complici anche le distanze politiche con l'amministrazione Usa, si colloca tra i Paesi favorevoli ad una posizione più muscolare. L’AUSTRIA ha chiesto di preparare contromisure che colpiscano le Big Tech a stelle strisce. La DANIMARCA, la cui posizione è mitigata dal fatto che è presidente di turno dell’Ue, non ha mai negato la tentazione di rispondere colpo su colpo a Trump, scottata anche dalla questione Groenlandia.